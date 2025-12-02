Las pernoctaciones en apartamentos y casas rurales superan los 10,4 millones en octubre

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,4 millones en octubre, con un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este martes muestran que las pernoctaciones de residentes subieron un 7,5%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,9%. La estancia media fue de 3,9 pernoctaciones por viajero.