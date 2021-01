Personalidades internacionales reclaman amnistía por el 1-O en un manifiesto de Òmnium

50 personalidades internacionales vinculadas a la política y la cultura han reclamado la amnistía de los condenados por el 1-O, en el manifiesto impulsado por Òmnium Cultural 'Dialogue for Catalonia', y que publican este lunes 'The Washington Post' y 'The Guardian'. Entre los firmantes están la expresidenta de Brasil Dilma Roussef, el político irlandés e impulsor del proceso de paz en Irlanda del Norte Gerry Adams, la artista Yoko Ono y el escritor Irvin Welsh, así como el artista chino exiliado Ai Wei Wei.(Fuente: ANC/Omnium/EP/Gob.Brasil)