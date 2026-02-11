El Pevolca volverá a reunirse la próxima semana tras repetirse la señal sísmica en el Teide

El comité científico del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias) volverá a reunirse el jueves 19 de febrero para analizar la situación volcánica en la isla ante la aparición de señales sísmicas inéditas en Las Cañadas del Teide que se han repetido en la mañana de este miércoles, en torno a las 04.30 horas, aunque de menor amplitud y duración. Así lo ha avanzado a los medios de comunicación la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien ha insistido en lanzar un "mensaje de calma, serenidad y prudencia" y no caer en "alarmismos innecesarios" ya que no hay evidencias de indicios de erupción volcánica "a corto y medio plazo".(Fuente: ACFIPRESS)