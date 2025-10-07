Philips y el Hospital MiKS firman un acuerdo de innovación en patologías musculoesqueléticas

Philips Ibérica y el Hospital MiKS han firmado hoy un acuerdo de colaboración estratégica para avanzar conjuntamente en el diagnóstico y tratamiento integral de patologías musculoesqueléticas en la atención a pacientes. El acuerdo ha sido suscrito por Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica e Italia, Israel y Grecia; y Pello Sánchez, CEO del Hospital MiKS.Reconocida internacionalmente, el Hospital MiKS, que se ha consolidado como un centro de referencia, refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación además de en cirugía artroscópica, en el tratamiento integral de patologías del aparato locomotor en pacientes de todas las edades.Como socio tecnológico, Philips pondrá a disposición de MIKS su portfolio más avanzado en imagen y soluciones digitales.Philips aportará lo último en tecnología de imagen médica avanzada y soluciones digitales escalables que mejoran la eficiencia y la calidad diagnóstica. El objetivo es facilitar a los profesionales de MIKS herramientas que optimicen sus procesos y mejoren los resultados clínicos y la experiencia del paciente.