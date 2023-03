La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado que se ha reabierto el debate de la gestión subrogada: "La imagen me ha parecido dantesca porque la persona que ha salido en una silla de ruedas no es la mujer que ha parido, esto se llama vientres de alquiler no gestación subrogada, es una explotación hacia la mujer", ha dicho.