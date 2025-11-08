Pilar Bernabé (PSOE) asegura que Sánchez "recoge el sentir de la mayoría de los valencianos"

La delaga del Gobierno Vasco en Valencia Pilar Bernabé ha defendido que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha mostrado más empatía hacia su comunidad que la mostrada por PP y VOX, por lo qu ha asegurado que Sánchez "recoge el sentir de la mayoría de los valencianos", para lo que ha pedido "que se dé voz al pueblo valenciano" en concepto de adelanto electoral. Bernabé ha calificado de "espectáculo esperpéntico" las negociaciones entre Vox y PP para elegir nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón (PP). Así lo ha manifestado este sábado a preguntas de la prensa en Santander, momentos antes de recoger el Premio Carmen Alborch que le ha concedido la Agrupación del PSOE de la capital cántabra y que reconoce a personas, entidades y organizaciones por la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Berbané ha censurado que "la realidad que estamos viviendo" en Valencia es que "unos señores se sientan en una mesa y deciden en contra del pueblo valenciano (...) según el cálculo electoral que le interese a Vox o al PP; a esa coalición negacionista", ha apostillado. Todo ello después de haber sufrido "lo indecible" con la dana, que dejó 229 fallecidos, "donde hemos aguantado mentiras, hemos aguantado manipulaciones, hemos visto como recortaban audios y como someten a toda la Generalitat Valenciana con el fin de proteger y de defender a Carlos Mazón", ha relatado. Al hilo de "la coalición negacionista", la delegada del Gobierno en Valencia ha incidido en que las políticas negacionistas "matan". "¿De verdad después de un año que vivimos las consecuencias de las políticas negacionistas, los valencianos no tenemos derecho a decidir? ¿De verdad le tiene más miedo a las urnas el Partido Popular que a lo que le ha dicho Vox de que va a sudar sangre?", se ha cuestionado y ha acusado a los dos partidos de ejercer "prácticas antidemocráticas" que "ponen en cuestión todo el sistema democrático de nuestro país". También ha hecho hincapié en que la comunidad valenciana "se sumió en el horror y, un año después, estamos sumidos en la vergüenza y en el bochorro por culpa de una coalición negacionista que se empeñó desde el primer día en aquilatar a un señor (Mazón) que había decidido salvarse por encima de todo, a riesgo de seguir generando dolor, de seguir quitándole los niveles de decencia y de dignidad que tiene una institución" como la Generalitat, ha lamentado. Frente a ello, Bernabé ha ensalzado a la candidata socialista, la ministra de Ciencia, Diana Morant, para defender que contra el negacionismo "no hay mejor combate que la ciencia". "LLEVAN UN AÑO DE PARÁLISIS TOTAL" Por otra parte, Bernabé ha censurado la "parálisis total" de la Generalitat Valencia cuyos dirigentes "llevan un año trabajando única y exclusivamente en reescribir relatos" tras la dana que afectó a la comunidad autónoma hace poco más de año. "¿Alguien ha visto algún miembro del Gobierno valenciano en la calle, en los pueblos de la dana, con la gente, buscando soluciones, trabajando con ellos y viendo la manera de recuperar y de reconstruir las ciudades y también la reconstrucción emocional que necesitan todas las familias y las víctimas que han sufrido? No hemos visto a nadie", ha sentenciado para insistir en que el Ejecutivo valenciano "busca fórmulas para decir o reescribir" las competencias de cada administración en la catástrofe. "Están claras; las dice la jueza todos los días", ha sentenciado. A preguntas sobre el presidente de la Diputación de Valencia y posible candidato a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Vicent Mompó, y tras las declaraciones de Morant calificando su gestión en la dana de "lo más inútil", ha puesto el foco en que "cada vez que ha hablado ha dicho una versión distinta", y ha enfatizado con que "tiene un tufillo similar" al de Mazón. Por último, ha coincidido con el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), en pedir un adelanto electoral en Valencia, del que ha dicho tener "más empatía" con los valencianos que "el señor que se ha ido de la presidencia de la Generalitat, todo el PP y que toda la coalición negacionista".PREMIO CARMEN ALBORCH Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, ha recogido el Premio Carmen Alborch que la agrupación socialista de Santander le ha concedido en su sexta edición. Se ha mostrado "agradecida" y ha reivindicado "la política con mayúsculas" y la acción política ante "los mensajes de la extrema derecha" que "pretenden distorsionar el sentido real" de la políticas de Igualdad. Se le ha obsequiado con una réplica de los dibujos que el pintor Roberto Orallo realizó de Carmen Alborch, en un acto que ha tenido lugar este mediodía en el Hotel Bahía ante más de un centenar de personas.