Pirotécnica: "En las fábricas había mujeres pero la cara la ponía el hombre"

Valencia, 8 de marzo de 2026. La gerente de la Pirotecnia Caballer, María José Lora, señalaba que para ella es una "sacrificio" dirigir Caballer, una empresa que "fabrica todo" con "producto valenciano". Lora nunca ha notado nunca un trato diferente por ser mujer en la empresa pero sí "en el exterior": "Cuando vas a contratar o disparar sí que notas diferencia en el trato". La gerente indicaba que no "ha sido un sector de hombres", si no que ha sido un sector "visualizado con hombres" aunque en las fábricas "siempre ha habido mujeres", la cara "la ponía el hombre".