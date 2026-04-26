Pisarello (Comuns) lamenta que Collboni no asista a la concentración por Palestina en Barcelona

Barcelona, 26 de abril de 2026. El candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentado que el alcalde Jaume Collboni no haya asistido a la concentración que se ha llevado a cabo este domingo a mediodía en la plaza Universitat de Barcelona contra el rearme de Israel y a favor de Palestina. Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa antes del inicio de la manifestación, convocada por la plataforma 'Aturem la Guerra' y bajo el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel'.