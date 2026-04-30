El Plan Romero se activa el 18 de mayo para garantizar la seguridad de los rocieros

Almonte (Huelva), 30 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este jueves el Comité Asesor del Plan Romero, que se ha celebrado en el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de El Rocío, en Almonte (Huelva), acompañado por el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla y la primera teniente de Alcalde de Almonte, Antonia Rocío Pérez. Sanz ha explicado que el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía se activará entre los días 18 y 28 mayo, con más de 7.000 efectivos. El consejero ha subrayado la entrada en funcionamiento de la nueva sede del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que se utiliza por primera vez en el marco del Plan Romero tras su reciente inauguración el pasado 10 de marzo. El Cecopi será el centro neurálgico de coordinación de todo el despliegue de la mano de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).