Planas pide a la UE movilizar la reserva agrícola para el campo andaluz

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que se he dirigido a la Comisión Europea para "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola" que es "uno de los instrumentos de los que disponemos" en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales, que han afectado a "14.000 hectáreas en Andalucía", así como ha señalado que está previsto que el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, acuda a Andalucía la semana que viene.