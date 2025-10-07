Planas promete seguir "peleando" para que la UE dote de fondos suficientes al sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España, Luis Planas, ha insistido este martes en que el Ejecutivo continuará "peleando" para que la pesca tenga la suficiente dotación presupuestaria en el marco financiero de la UE para el período 2028-2034, y ha advertido de que, aunque este sector debe competir con otras prioridades presupuestarias (como seguridad, defensa o autonomía energética) no debe olvidarse que la autonomía alimentaria es prioritaria y "no está garantizada".