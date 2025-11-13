Planas traslada un mensaje de "tranquilidad" ante ampliación confinamiento por gripe aviar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad y serenidad" ante la ampliación del confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España por la gripe aviar, al tiempo que ha desvinculado la enfermedad de la subida de precios en productos como los huevos. El ministro ha apuntado que "son medidas temporales, por supuesto, que van a proseguir en la medida en que sean necesarias para evitar esta situación". "Además del confinamiento, lo que se determina es evitar el contacto tanto con los comederos como los bebederos de estas instalaciones para evitar que las aves silvestres efectivamente sean un vector de contacto".(Fuente: Imágenes Satélite)