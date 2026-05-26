PNV de Bizkaia denuncia las pintadas contra la Ertzaintza en el batzoki de Cruces

Bilbao, 26 de mayo de 2026. El PNV de Bizkaia ha denunciado las pintadas contra la Ertzaintza en el batzoki del barrio de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia) y a quienes "miran hacia otro lado". En su opinión, "hay grupos que han decidido utilizar a la Ertzaintza como instrumento principal de su estrategia política". El batzoki de Cruces ha amanecido este martes con su fachada pintada con mensajes en los que puede leerse mensajes como 'Zipaios', 'Zipaios sionistas' o 'PNV, ata a tus perros'. En un comunicado, la formación jeltzale ha calificado de "inaceptables" estos "insultos y amenazas" aparecidas en su sede de Cruces, ha censurado que "determinados grupos políticos" han decidido "utilizar a la Ertzaintza como instrumento principal de su estrategia política".