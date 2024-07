El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, "no es la Gürtel", y no sabe hasta qué punto puede tener "mucho trasfondo judicial" pero, en todo caso, desde el punto de vista ético, cree que "algunas cosas no toca hacer".(Fuente: PNV)