PNV exige a Sánchez "responsabilidades políticas máximas"

Bilbao, 29 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha pedido que, una vez que se esclarezca lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde chocaron dos trenes de alta velocidad con el resultado de 69 víctimas mortales, el presidente Pedro Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", ha subrayado. (Fuente: PNV)