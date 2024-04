El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido que no cree mucho en las comisiones de investigación, pero "todavía menos" en las creadas en el Senado y en el Congreso sobre el 'caso Koldo' y los contratos de mascarillas que ya está investigando la Justicia. Y ha advertido de que su formación no ayudará a echarse "barro" y que no participará en esos "espectáculos".(Fuente: Congreso)