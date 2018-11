El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado este lunes de que los candidatos de las elecciones municipales que no pasen por sus primarias "no serán concejales de Podemos" porque ellos mismos, con sus "decisiones políticas libres", se están situando fuera. No obstante, no ha querido hablar de expulsión formal de los órganos del partido.