¿Cómo podemos evitar lesiones en el hogar esta Navidad?

Todos tenemos claro cual es la posición adecuada para trabajar, cómo sentarnos en la silla o colocar la vista con respecto a la pantalla del ordenador. Pero, ¿sabemos cómo evitar lesiones y dolores en el hogar? Llega la Navidad y la cocina se convierte en nuestro centro de trabajo. ¿Qué consejos debemos seguir para no lastimarnos estas fiestas? En primer lugar, está el diseño de la cocina. Por otro lado, evitar malas posturas. Además, es muy importante utilizar electrodomésticos que nos ayuden, dada la cantidad de veces que los usamos. Las lesiones vienen provocadas por tres motivos fundamentales. Si no queremos sufrir lesiones, hay que evitar los fregaderos profundos, o estantes que sobrepasen el 1,78, y no hay que olvidarse cuando nos agachamos de que tenemos que mantener la espalda recta doblando las rodillas. Cualquier precaución es poca para pasar unas Navidades con los nuestros sin ningún sobresalto.