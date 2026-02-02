Podemos exige al Gobierno pagar el alquiler de los desahuciados por la caída del escudo social

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido este lunes al Gobierno pagar íntegramente" el alquiler de las personas que han sido desahuciadas como consecuencia de la caída del decreto del escudo social, donde se incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables, por el voto en contra de PP, Vox y Junts. En una rueda de prensa este lunes, Fernández ha dicho que por culpa del voto en contra de esas tres formaciones a la convalidación de decreto, donde también se incluía la revalorización de las pensiones, hay decenas de miles de personas y familias "desamparadas" que se han ido a la calle por no tener un escudo que evitara sus desahucios.(Fuente: Podemos)