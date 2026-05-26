Podemos "exige" al Papa que obligue a los religiosos vinculados a robos de bebés a colaborar

Madrid, 26 de mayo de 2026. Las dirigentes de Unidas Podemos Ione Belarra e Irene Montero han enviado una carta al Papa León XIV para "exigirle", con motivo de su visita a España, que obligue a las congregaciones religiosas vinculadas con el robo de bebés que pongan toda su documentación a disposición de las víctimas "para que se pueda conocer la verdad", tal y como lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado que la visita del Papa a España les merece "consideraciones". (Fuente: Congreso)