Podemos responsabiliza a Marlaska de la detención "racista y violenta" de Mbaye

Madrid, 27 de marzo de 2026. El secretario de Organización Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado viernes que su formación va a presentar en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer la detención "extremadamente violenta y racista" del exdiputado autonómico Serigne Mbaye, así como una proposición no de ley (PNL) para reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que sitúa como máximo responsable de lo ocurrido, una investigación que sea "verdaderamente independiente" para que "se depuren las responsabilidades pertinentes". (Fuente: Podemos)