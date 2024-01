Podemos votará en contra de la reforma del subsidio de desempleo

Podemos ha explicado que no ha sido posible un pacto relativo al decreto sobre la reforma del subsidio de desempleo puesto que el Ejecutivo no ha accedido a "retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años". "No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad", ha indicado Belarra, dejando claro que lo rechazarán.(Fuente: Senado)

