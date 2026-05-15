La Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre en posesión de cocaína en roca de gran pureza

MURCIA, 15 de mayo de 2026. La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al ser sorprendido en la vía pública en posesión de una gran cantidad de cocaína en roca de gran pureza. Agentes que realizaban labores de seguridad y prevención de hechos delictivos en la calle Puente Tocinos del Polígono de la Paz observaron a un viandante que mostró claros signos de nerviosismo al percatarse de la presencia policial. (Fuente: Policía Nacional Murcia)