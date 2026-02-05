La Policía Nacional recupera 'La Chata', de Sorolla, en el Palacio de Liria

La Policía Nacional ha recuperado el cuadro de Joaquín Sorolla 'La Chata' desaparecido desde los años 70, así como otras dos obras de José María Carbonero, que permanecían en el Palacio de Liria de la Casa de Alba. Las tres obras pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte y formarían parte del Patrimonio Cultural del Estado. Según ha informado este jueves la Policía Nacional, la investigación comenzó con la detección de una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, 'La Moda en la Casa de Alba', que tuvo lugar de octubre de 2023 a marzo de 2024, y sobre la que se desconocía el paradero.(Fuente: Policía Nacional)