Portugal elige nuevo presidente en sus elecciones más reñidas de las últimas décadas

Más de 11 millones de portugueses están llamados a elegir el relevo de Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones más disputadas de las últimas décadas y en las que todo apunta a una segunda vuelta entre el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura, del partido Chega. Seguro, Ventura, Cotrim de Figueiredo y Mendes se mueven en un estrecho margen que oscila entre un 20 y un 17%, por lo que los votantes indecisos se antojan fundamentales en primera vuelta, no así en la segunda donde influirán otras dinámicas, como el voto útil o el cordón sanitario.(Fuente: EBS/Lusa/António José Seguro/Chega TV)