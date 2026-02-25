PP acusa a Díaz de "feminismo cínico" mientras la ministra les achaca apoyar a Trump

Madrid, 25 de febrero de 2026. El diputado 'popular' en el Congreso Jaime de Olano ha achacado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, beneficiar a la "casta sindical" y abanderar un "feminismo cínico", aludiendo con ello a la segunda denuncia por agresión sexual contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón. Mientras, la titular de Trabajo ha recriminado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de alinearse con los que "explotan a la clase trabajadora", privatizan la sanidad pública y representar en España los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fuente: Congreso)