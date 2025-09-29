Publicado 29/09/2025 20:43:42 +02:00CET

El PP arrebatará la Alcaldía de Ribeira al BNG tras un acuerdo con cuatro concejales del PBBI

El PP de Ribeira ha presentado una moción de censura en el consistorio de la localidad coruñesa junto a cuatro concejales del Partido Barbanza Independente (PBBI) que devolverá a los populares a la Alcaldía, que desde los comicios municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Luis Pérez Barral con el apoyo del PSOE y del PBBI.De prosperar la moción, que se celebrará el próximo 13 de octubre, la nueva alcaldesa de la localidad de O Barbanza será la popular Mariola Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado, y que este mismo lunes, en una rueda de prensa, ha celebrado que esta moción lleve el sello de "una amplia mayoría de concejales", dejando a un lado, ha dicho, "cualquier problema del pasado".

