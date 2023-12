El Partido Popular ha advertido este lunes de que no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, máxime cuando "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "miente", en palabras del portavoz de la formación, Borja Sémper.