El PP dice que "coca, mordidas y saunas es el GPS" de Sánchez

El PP ha pedido cuentas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber actuado ante las irregularidades en la compra de material sanitario de la trama vinculada a Koldo García Izaguirre y por haber "mediado en el rescate de Air Europa", teniendo "al lado" al ex asesor del exministro José Luis Ábalos, y también ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni, y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa".(Fuente: Congreso)