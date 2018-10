El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, no da importancia a la baja participación de los afiliados del PP en las primarias para suceder a Mariano Rajoy y cree que si los militantes no quieren votar es porque están "tranquilos", saben que el proyecto del PP "no está en peligro" y están convencidos de que cualquiera de los aspirantes es mejor que el socialista Pedro Sánchez.