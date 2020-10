El PP ensalza en la Fiesta Nacional la bandera como símbolo de unión de todos los españoles

Con motivo de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, el Partido Popular ha realizado un vídeo en el que quiere poner en valor lo que simboliza la bandera española, que es unidad y entendimiento, en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento. El Partido Popular quiere que todo español se pueda identificar con la bandera española. Por ello, a lo largo del vídeo se muestran diferentes imágenes de la bandera acompañada por una frase que define lo que representa y lo que no representa, como por ejemplo cuando se afirma que ‘no pisa a nadie, no se deja pisar’ o ‘es de todos, no pertenece a nadie’.(Fuente: Partido Popular)