PP felicita a Pérez Llorca por "lograr" en "tiempo récord" una reunión con Pedro Sánchez

El portavoz del PP en les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha felicitado al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, por "lograr" una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el próximo 17 de diciembre en la Moncloa. Pastor ha dado la enhorabuena a Llorca por conseguir en "tiempo récord" y "en tan solo una semana" que el Gobierno de España se reúna con el gobierno de la Generalitat Valenciana. "A lo mejor las cosas han cambiado y en Madrid se ha dado cuenta que no es bueno seguir machacando al pueblo valenciano", ha indicado Pastor.