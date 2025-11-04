El PP garantiza que presentará candidato para suceder a Mazón "en tiempo y forma"

La síndica adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha garantizado que su grupo presentará "candidato o candidata" para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat "en tiempo y forma", de manera que cumplirá la "obligación y responsabilidad" que tiene de hacerlo. De hecho, ha valorado que la "propuesta" que presenten será "la mejor para liderar la continuación al impulso a la reconstrucción que necesita nuestra tierra". Mientras, preguntada por si prefieren un adelanto electoral, Laura Chulià ha reconocido que desde "el punto de vista de ejecución de gestión" resulta "mucho más interesante y ventajoso para el conjunto de la sociedad valenciana que haya un Consell que continúe trabajando en la línea de la recuperación y continúe el impulso que necesita nuestra tierra (...) y no aplazar durante meses por una nueva convocatoria de elecciones".