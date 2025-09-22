El PP insiste en que Redondo dimita o sea cesada por las pulseras antimaltrato

El Partido Popular ha exigido al Gobierno que "asuma que es el primer y el último responsable" de los "fallos" de las pulseras antimaltrato. Además, han asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "como mujer y como servidora pública debería sentir vergüenza" ante esta situación. Así lo ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien además ha pedido la dimisión de Redondo. "O la ministra dimite, y no parece que lo vaya a hacer, o a la ministra se la destituye, porque no puede continuar ni un segundo más en el cargo", ha manifestado en rueda de prensa este lunes. "Insistiremos también en este tema en el Congreso de los Diputados, donde vamos a pedir la reprobación de la ministra", ha señalado Ezurra, que se suma así a otras voces de la formación que han pedido que Redondo deje de estar al frente de Igualdad.