PP-A: Montero "no deja" su escaño porque se dedica "a tapar los escándalos" del Gobierno

Córdoba, 20 de abril de 2026. El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba al Parlamento, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "no deja" el escaño en el Congreso porque se dedica "a tapar los escándalos" del Gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Repullo se ha pronunciado así a raíz de la comparecencia de Montero este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.