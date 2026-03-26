El PP se muestra "muy satisfecho" con la resolución de la Junta Electoral sobre el DNI digital

Madrid, 26 de marzo de 2026. Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha asegurado que el partido se encuentra "muy satisfecho" con la resolución de La Junta Electoral Central, que ha decidido dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, y ha acordado que ya no se pueda utilizar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y mientras no se garantice que el control de verificación sea "suficientemente seguro". (Fuente: Congreso)