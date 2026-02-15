PP pide la comparecencia de todo el Gobierno para que explique la devolución de fondos europeos

El Partido Popular ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control del Gobierno sobre la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, Fondos Next Generation, y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. La formación popular ha solicitado la comparecencia de los 22 ministros para que expliquen la ejecución en cada una de sus áreas. En concreto, han registrado 14 preguntas orales y 97 escritas. (Fuente: Congreso/PSOE/PP/Europa Press)