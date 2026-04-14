PP-A podría reeditar su mayoría absoluta con hasta 57 escaños y PSOE-A caer por debajo de 30

Sevilla, 14 de abril de 2026. El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, según el barómetro publicado este martes, 14 de abril, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a apenas un mes de los próximos comicios autonómicos.