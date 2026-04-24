El PP podría revalidar la mayoría absoluta en Andalucía, según el CIS

Madrid, 24 de abril de 2026. El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes, 24 de abril, por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral.