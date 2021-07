El PP ha rechazado este domingo la declaración de 'persona non grata' al líder de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta. "Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar 'personas non gratas', de los señalamientos y de cordones sanitarios", ha señalado la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy. (Fuente: PP)