PP reprocha a Iglesias que con reforma del CGPJ pretende "elegir al juez que le juzgue"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tiene "miedo" de ser imputado por el Tribunal Supremo en la pieza 'Dina' porque no controla a la Justicia, de manera que con la reforma 'expréss' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) persigue "elegir al juez que le juzgue". Por su parte, el líder de Podemos se ha mostrado seguro de que el Tribunal Supremo no lo va a imputar y le ha respondido a García Eegea que si aún estuviera vivo el presidente-fundador del PP Manuel Fraga, éste les echaría del partido "no por fachas, sino por su enorme cretinismo" al salir en un vídeo en defensa de la monarquía junto a personalidades como el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch.(Fuente: Congreso)