El PP ve a Sánchez "débil", y sin presupuestos

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un dirigente "débil", sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y más "pendiente" de "pagar las exigencias de los separatistas" que de atender las "necesidades" y "urgencias" de los ciudadanos. Es por ello que ha invitado a los partidos "separatistas" a evaluar la "repercusión" de "proteger" a un presidente y un Ejecutivo "acusados de corrupción".(Fuente: PP)