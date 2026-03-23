PP-A vincula a Montero con el "pasado de la corrupción" en Andalucía que "trae el socialismo"

Córdoba, 23 de marzo de 2026. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sostenido este lunes que la candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, "recuerda" al "pasado de la corrupción" en Andalucía que vincula con la etapa de gobierno socialista en la Junta. En una atención a medios en Córdoba tras participar en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en colaboración con la Fundación Cajasol, el secretario general del PP-A se ha referido a una información según la cual "el ex número tres de María Jesús Montero" en el Ministerio de Hacienda, "está siendo investigado por cohecho y diferentes delitos".