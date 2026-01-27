El PP, Vox y Junts tumban el decreto 'ómnibus', que incluía la subida de pensiones

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. El otro decreto ley, relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, ha salido adelante gracias a la abstención del PP.Los dos decretos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Como todo decreto ley, están en vigor desde su publicación, pero el Ejecutivo debe remitirlos al Congreso para su convalidación o derogación, que es lo que se ha votado.(Fuente: Congreso)