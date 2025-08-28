Pradales pide que Israel pare la "masacre" en Palestina: "El alto al fuego es innegociable"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha hecho un llamamiento a la UE y a la comunidad internacional para que, "de una vez por todas", Israel "ponga fin a la masacre" en Palestina, y ha advertido de que "el alto al fuego es innegociable" y "una necesidad imperiosa". Además, ha recordado que la "injustificable invasión de Ucrania por parte de Rusia" debe "terminar ya". Por último, ha calificado de "dislate" la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, "sujeta a una sensación de permanente provisionalidad".