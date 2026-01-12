Pradas pide una reunión a víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotros"

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha salido del juzgado de Catarroja, donde este lunes ha mantenido un careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, entre gritos de "asesina" y escoltada por guardias civiles. En un momento dado y tras atender a la prensa, ha querido dirigirse a las víctimas de la dana que le esperaban a la puerta, a quienes ha pedido una reunión. En concreto, Pradas se ha acercado a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, a quien le ha dicho que "algún día" le gustaría hablar con ellas, a lo que ella ha aceptado: "Rosa, hablamos. Quedamos en eso", le ha indicado. Prada ha añadido: "Yo estoy todos los días con vosotros, créeme Rosa", al tiempo que ha insistido: "Quiero que sepáis que hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también", les ha pedido.