Los premiados con los Princesa de Asturias 2026 reciben sus galardones en Oviedo

Oviedo, 23 de octubre de 2026. Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026 ya han recibido sus distinciones en el Teatro Campoamor de Oviedo. Patti Smith ha recogido el Premio de las Artes; Studio Ghibli, el de Comunicación y Humanidades; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, el de Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el de Cooperación Internacional; Timothy Garton Ash, el de Ciencias Sociales; Leo Messi, el de los Deportes; Julian Barnes, el de las Letras; y Christina Koch, el de la Concordia. Una ceremonia que reconoce la contribución de todos ellos en ámbitos tan diversos como la cultura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional. (Fuente: Pool RTVE)