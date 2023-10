Los premios EnterPRIZE reconocen las iniciativas sostenibles las pymes españolas

Cuatro empresas españolas han sido galardonadas en la tercera edición de los premios EnterPRIZE otorgados por Generali. Cada una de ellas ha recibido una dotación económica de 30.000 para impulsar diferentes proyectos sostenibles.En la categoría de Impacto Social, la galardonada ha sido Maximiliana, un proyecto en el que Jorge, su fundador, creó un teléfono móvil específico para poder hablar más fácilmente con su abuela.En la categoría de Bienestar Laboral ha sido reconocida Down Experience, una iniciativa que tiene como objetivo demostrar que las personas con síndrome de Down y otras necesidades especiales son capaces de emprender. Ejemplo de ello, es el Kiosko de Down Experience. El premio de la categoría de Sostenibilidad Medioambiental se lo ha llevado Genaq, una empresa que ha creado una tecnología para producir agua a partir del aire.Debido a la calidad de los proyectos recibidos en esta edición, Generali ha otorgado un cuarto premio extraordinario en la categoría de medio ambiente a Onyx, una empresa de vidrio para revestir los edificios que a su vez genera electricidad.Las empresas ganadoras de estos premios han valorado positivamente la iniciativa y el respaldo que Generali les brinda para poder seguir construyendo un futuro más solidario, más conciliador y más responsable con el medioambiente.