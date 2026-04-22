Presidenta de Tribunal de Cuentas dice que contratos de mascarillas se acomodaron a legislación

Madrid, 22 de abril de 2026. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha contestado a la defensa de Ábalos sobre los contratos de mascarillas realizados por Puertos del Estado y Adif, reconociendo que "se acomodaron todos a la legislación específica, más laxa que la de contratación del Estado" debido a la emergencia por la pandemia. También ha recordado que fue luego, transcurridos dos años, cuando el Tribunal de Cuentas realizó una serie de recomendaciones para el futuro en caso de volver a realizar contrataciones de emergencia, siendo una de las más relevantes que "se atengan a la cláusula general de apreciar los criterios de solvencia de las empresas", incluyendo estar al corriente con la Seguridad Social. (Fuente: Tribunal Supremo)