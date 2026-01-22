Presidente del TSJA confirma que ya hay una decena de denuncias tras el siniestro de Adamuz

El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ha recibido hasta este jueves unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario ocurrido el domingo en las vías a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz, con 43 fallecidos hasta el momento. Sobre las denuncias, "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante". Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en una visita a los juzgados, donde ha mantenido un encuentro con las juezas del partido judicial para interesarse de primera mano por las necesidades y refuerzos de este Tribunal de Instancia que asume la investigación del accidente.